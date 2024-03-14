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Окупанти не посилюють резерви на фронті — у чому причина

14 березня 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти не посилюють резерви на фронті — у чому причина
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що наразі російські окупанти не підсилюють свої резерви з тилу. Річ у тім, що близько 100 тисяч осіб проходять військову підготовку, яких після так званих виборів почнуть перекидати на поле бою. 

Про це аналітик сказав у ефірі телемарафону

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За словами Гетьмана, тих 100 тисяч осіб, які зараз проходять військову підготовку, вже мобілізували. Після закінчення "курсу молодого бійця" та проведення так званих виборів у Росії їх почнуть відправляти на поле бою. 

Однак, на думку експерта, завдяки цим людям ворожа армія навряд чи зможе досягти якогось вагомого прориву. 

"Цих людей, швидше за все, після 15-17 березня почнуть перекидати на поле бою. Це не ті 300-400 тисяч, про які кажуть, що можуть додатково мобілізувати, а це вже мобілізовані і ті, хто проходять навчання. Ми побачимо підсилення, але це не дасть РФ робити якісь прориви на ділянках фронту", — сказав Гетьман. 

Нагадаємо, 12 березня, на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Білгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.

війна
росіяни
армія
окупанти
війна в Україні
фронт

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