Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Оккупанты не усиливают резервы на фронте — в чем причина arrow

Оккупанты не усиливают резервы на фронте — в чем причина

14 марта 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты не усиливают резервы на фронте — в чем причина
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что в настоящее время российские оккупанты не усиливают свои резервы с тыла. Дело в том, что около 100 тысяч человек проходят военную подготовку, которых после так называемых выборов начнут перебрасывать на поле боя.

Об этом аналитик сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Сколько человек могут мобилизовать в РФ

По словам Гетьмана, тех 100 тысяч человек, которые сейчас проходят военную подготовку, уже мобилизовали. После окончания "курса молодого бойца" и проведения так называемых выборов в России их начнут отправлять на поле боя.

Однако, по мнению эксперта, благодаря этим людям вражеская армия вряд ли сможет добиться какого-нибудь весомого прорыва.

"Эти люди, скорее всего, после 15-17 марта начнут перебрасывать на поле боя. Это не те 300-400 тысяч, о которых говорят, что могут дополнительно мобилизовать, а это уже мобилизованные и те, кто проходят учения. Мы увидим усиление, но это не даст РФ совершать какие-то прорывы на участках фронта", — сказал Гетьман.

Напомним, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.

война
россияне
армия
оккупанты
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше