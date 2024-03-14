Оккупанты не усиливают резервы на фронте — в чем причина

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что в настоящее время российские оккупанты не усиливают свои резервы с тыла. Дело в том, что около 100 тысяч человек проходят военную подготовку, которых после так называемых выборов начнут перебрасывать на поле боя.

Об этом аналитик сказал в эфире телемарафона.

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По словам Гетьмана, тех 100 тысяч человек, которые сейчас проходят военную подготовку, уже мобилизовали. После окончания "курса молодого бойца" и проведения так называемых выборов в России их начнут отправлять на поле боя.

Однако, по мнению эксперта, благодаря этим людям вражеская армия вряд ли сможет добиться какого-нибудь весомого прорыва.

"Эти люди, скорее всего, после 15-17 марта начнут перебрасывать на поле боя. Это не те 300-400 тысяч, о которых говорят, что могут дополнительно мобилизовать, а это уже мобилизованные и те, кто проходят учения. Мы увидим усиление, но это не даст РФ совершать какие-то прорывы на участках фронта", — сказал Гетьман.

Напомним, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.