Окупанти розбомбили центр села Велика Писарівка Сумської області — деталі

Обстріл Великої Писарівки. Фото: Людмила Бірюкова

Російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині в неділю, 17 березня. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.

Про це повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова на своїй сторінці у Facebook.

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Бірюкова закликала мешканців до евакуації, наголосивши на цінності людського життя та важливості звернення за допомогою в умовах поточної загрози.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюся, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше і прийде на евакуацію", — заявила вона.

Бірюкова також повідомила, що інформація про евакуаційні маршрути доступна в інтернеті, а фахівці селищної ради продовжать надавати необхідні послуги у телефонному та онлайн-форматі.

За даними Національної поліції, із Великописарівської громади вже евакуйовано 190 осіб, у тому числі 26 дітей. Пріоритет надається сім'ям з дітьми, силами ювенальної поліції та поліцейських офіцерів громади організовано транспортування дітей із віддалених населених пунктів до евакуаційних автобусів.



Обстріл Великої Писарівки. Фото: Людмила Бірюкова

Нагадаємо, на Харківщині пролунали потужні вибухи 15 березня. В результаті обстрілу ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами, є два потерпілих та значні руйнування.

Раніше окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.