Оккупанты разбомбили центр села Большая Писаревка Сумской области — детали

Обстрел Большой Писаревки. Фото: Людмила Бирюкова

Российские войска разбомбили село Большая Писаревка Сумской области в воскресенье, 17 марта. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.

Об этом сообщила глава Великописаревской громады Людмила Бирюкова на своей странице в Facebook.

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Бирюкова призвала жителей к эвакуации, подчеркнув ценность человеческой жизни и важность обращения за помощью в условиях текущей угрозы.

"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь самая ценная и придет на эвакуацию", — заявила она.

Бирюкова также сообщила, что информация об эвакуационных маршрутах доступна в интернете, а специалисты поселкового совета продолжат предоставлять необходимые услуги в телефонном и онлайн-формате.

По данным Национальной полиции, из Великописаревской громады уже эвакуировано 190 человек, в том числе 26 детей. Приоритет отдается семьям с детьми, силами ювенальной полиции и полицейских офицеров общины организована транспортировка детей из отдаленных населенных пунктов к эвакуационным автобусам.



Обстрел Большой Писаревки. Фото: Людмила Бирюкова

Напомним, в Харьковской области прозвучали мощные взрывы 15 марта. В результате обстрела ракетами типа "Искандер" и ударными дронами, есть два пострадавших и значительные разрушения.

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.