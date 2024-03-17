Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Оккупанты разбомбили центр села Большая Писаревка Сумской области — детали arrow

Оккупанты разбомбили центр села Большая Писаревка Сумской области — детали

17 марта 2024 13:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты разбомбили центр села Большая Писаревка Сумской области — детали
Обстрел Большой Писаревки. Фото: Людмила Бирюкова
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска разбомбили село Большая Писаревка Сумской области в воскресенье, 17 марта. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.

Об этом сообщила глава Великописаревской громады Людмила Бирюкова на своей странице в Facebook

Читайте также:

Обстрел села в Сумской области

Бирюкова призвала жителей к эвакуации, подчеркнув ценность человеческой жизни и важность обращения за помощью в условиях текущей угрозы.

"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь самая ценная и придет на эвакуацию", — заявила она.

Бирюкова также сообщила, что информация об эвакуационных маршрутах доступна в интернете, а специалисты поселкового совета продолжат предоставлять необходимые услуги в телефонном и онлайн-формате.

По данным Национальной полиции, из Великописаревской громады уже эвакуировано 190 человек, в том числе 26 детей. Приоритет отдается семьям с детьми, силами ювенальной полиции и полицейских офицеров общины организована транспортировка детей из отдаленных населенных пунктов к эвакуационным автобусам.

Обстрел Большой Писаревки

Обстрел Большой Писаревки. Фото: Людмила Бирюкова

Напомним, в Харьковской области прозвучали мощные взрывы 15 марта. В результате обстрела ракетами типа "Искандер" и ударными дронами, есть два пострадавших и значительные разрушения.

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.

российские войска
эвакуация
россияне
Сумская область
обстрелы
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство