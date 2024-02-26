Окупанти штурмують Орлівку з трьох сторін після відходу бійців ЗСУ з Ласточкиного

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагаються штурмувати Орлівку Донецької області з трьох напрямків після відходу українських військових з Ласточкиного. Однак ворог не має успіху.

Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у понеділок, 26 лютого.

Штурм росіян Орлівки

За словами Лиховія, бійці ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб знищувати окупантів, які наступають збільшеними штурмовими групами.

"Збройні сили справді здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу. Там є такий каскад невеликих водосховищ. І це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне вирівнювання лінії оборони. І надалі противник там продовжує спроби наступальних дій в напрямку населеного пункту Орлівка. Він веде їх фактично з трьох напрямків, але на Орлівку вони не мають успіху", — відзначив Лиховій.

Він наголосив, що наразі складно сказати, наскільки зміниться становище на полі бою після відходу з Ласточкиного.

Нагадаємо, військові ЗСУ відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Також у ніч на 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку. Це сталося після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.