Оккупанты штурмуют Орловку с трех сторон после ухода бойцов ВСУ из Ласточкино

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты пытаются штурмовать Орловку Донецкой области с трех направлений после ухода украинских военных из Ласточкино. Однако враг не имеет успеха.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в понедельник, 26 февраля.

Штурм россиян Орловки

По словам Лиховия, бойцы ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы уничтожать оккупантов, которые наступают увеличенными штурмовыми группами.

"Вооруженные силы действительно осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа. Там есть такой каскад небольших водохранилищ. И это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное выравнивание линии обороны. И в дальнейшем противник там продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка. Он ведет их фактически с трех направлений, но на Орловку они не имеют успеха", — отметил Лиховий.

Он подчеркнул, что сложно сказать, насколько изменится положение на поле боя после ухода из Ласточкино.

Напомним, военные ВСУ отступили от села Ласточкино в Донецкой области. Населенный пункт расположен вблизи Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Также в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку. Это произошло после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.