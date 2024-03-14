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Окупанти запустили ракету на Полтавську область — повторна повітряна тривога

14 березня 2024 05:08
оновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На які області летять ракети зараз 14 березня — повторна повітряна тривога
Запуск ракети в небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня оголошена в Полтавській, Сумській та Харківській областях повторна. Зафіксували активність тактичної авіації ворога. На Полтавщину летить ракета. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, в бік Полтавської області летить ракета. Мешканців Миргорода закликають терміново пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Військові  повідомили про повторне оголошення тривоги одразу після відбою попередньої небезпеки. Однак за їх словами, спостерігалась активність тактичної авіації РФ на північному сході.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога наразі оголошена в Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:15. Захисники попереджають про ракету в напрямку Охтирки Сумської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:21. За інформацією Повітряних сил, летять ракети в бік Шостки Сумської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:24. Військові повідомляють про загрозу балістики на Київщині.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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