На які області летять ракети зараз 14 березня — повторна повітряна тривога

Запуск ракети в небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня оголошена в Полтавській, Сумській та Харківській областях повторна. Зафіксували активність тактичної авіації ворога. На Полтавщину летить ракета.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил, в бік Полтавської області летить ракета. Мешканців Миргорода закликають терміново пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Військові повідомили про повторне оголошення тривоги одразу після відбою попередньої небезпеки. Однак за їх словами, спостерігалась активність тактичної авіації РФ на північному сході.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога наразі оголошена в Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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