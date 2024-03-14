На які області летять ракети зараз 14 березня — повторна повітряна тривога

Окупанти запустили ракету на Полтавську область — повторна повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня оголошена в Полтавській, Сумській та Харківській областях повторна. Зафіксували активність тактичної авіації ворога. На Полтавщину летить ракета.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними Повітряних сил, в бік Полтавської області летить ракета. Мешканців Миргорода закликають терміново пройти в укриття.
Військові повідомили про повторне оголошення тривоги одразу після відбою попередньої небезпеки. Однак за їх словами, спостерігалась активність тактичної авіації РФ на північному сході.
Наразі повітряна тривога наразі оголошена в Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Оновлено 05:15. Захисники попереджають про ракету в напрямку Охтирки Сумської області.
Оновлено 05:21. За інформацією Повітряних сил, летять ракети в бік Шостки Сумської області.
Оновлено 05:24. Військові повідомляють про загрозу балістики на Київщині.
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