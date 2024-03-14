На какие области летят ракеты 14 марта — повторная воздушная тревога

Запуск ракеты в небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 14 марта объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях повторная. Зафиксировали активность тактической авиации неприятеля. В Полтавскую область летит ракета.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным воздушных сил, в сторону Полтавской области летит ракета. Жителей Миргорода призывают срочно пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Военные сообщили о повторном оглашении тревоги сразу после отбоя предварительной опасности. Однако, по их словам, наблюдалась активность тактической авиации РФ на северо-востоке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:21. По информации Воздушных сил, улетают ракеты в сторону Шостки Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:24. Военные сообщают об угрозе баллистики Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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