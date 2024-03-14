На какие области летят ракеты 14 марта — повторная воздушная тревога

Оккупанты запустили ракету на Полтавскую область - повторная воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 14 марта объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях повторная. Зафиксировали активность тактической авиации неприятеля. В Полтавскую область летит ракета.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным воздушных сил, в сторону Полтавской области летит ракета. Жителей Миргорода призывают срочно пройти в укрытие.
Военные сообщили о повторном оглашении тревоги сразу после отбоя предварительной опасности. Однако, по их словам, наблюдалась активность тактической авиации РФ на северо-востоке.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Обновлено 05:15. Защитники предупреждают о ракете в направлении Ахтырки Сумской области.
Обновлено 05:21. По информации Воздушных сил, улетают ракеты в сторону Шостки Сумской области.
Обновлено 05:24. Военные сообщают об угрозе баллистики Киевской области.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!