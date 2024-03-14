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Оккупанты запустили ракету на Полтавскую область - повторная воздушная тревога

14 марта 2024 05:08
обновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На какие области летят ракеты 14 марта — повторная воздушная тревога
Запуск ракеты в небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 14 марта объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях повторная. Зафиксировали активность тактической авиации неприятеля. В Полтавскую область летит ракета.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным воздушных сил, в сторону Полтавской области летит ракета. Жителей Миргорода призывают срочно пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Военные сообщили о повторном оглашении тревоги сразу после отбоя предварительной опасности. Однако, по их словам, наблюдалась активность тактической авиации РФ на северо-востоке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:15. Защитники предупреждают о ракете в направлении Ахтырки Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:21. По информации Воздушных сил, улетают ракеты в сторону Шостки Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:24. Военные сообщают об угрозе баллистики Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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