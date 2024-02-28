Наслідки удару по ЦНАП у Новій Каховці. Фото: google.com

У Новій Каховці вдарили по двох виборчих дільницях. Хто це зробив — чи партизани, чи окупанти — поки достеменно невідомо, однак це точно присвячено до голосування за президента РФ, що саме цього тижня розпочалось на окупованих територіях.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Вибухи в місті пролунали вранці 27 лютого. Прилетіло по двох виборчих дільницях. Перша — це відомий на всю Україну ЦНАП, що побудували за "Великого будівництва". Другий — колишнє приміщення "Ощадбанку" в мікрорайоні Сокіл.

"В останній період і те, і інше приміщення використовували як територіальні виборчі комісії, місце, де відбувається голосування. Відбулися незначні такі руйнації, але вони відбулися", — розповів Володимир Коваленко.

Це повʼязують із початком активної фази виборів президента Росії. Так зване передвиборче голосування розпочалося в неділю, 25 лютого.

При цьому з 13 лютого в ЦНАПі людей не приймали через перебої зі світлом. Окрім виборчої дільниці це також був пункт видачі соціальної допомоги від Росії.

"Хто це зробив — я не знаю. Але в будь-якому випадку я знаю, що ворогу там спокою не може бути ні за яких обставин", — сказав мер міста.

За вибухами може стояти як рух опору, так і місцева окупаційна влада.

Підозріло, на думку мера, що дуже швидко зʼявилися фото наслідків, а самі будівлі пошкоджені не надто сильно. Тож обидва варіанти можливі.

"Якщо зробили одні, то це щоб упередити. Якщо зробили інші, то щоб показати картинку", — вважає пан Коваленко.

Нагадаємо, BILD повідомив, що справжня кількість росіян, які готові підтримати Володимира Путіна на виборах, — 30-40%.