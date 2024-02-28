Оккупационные власти могли сами подорвать избирательные участки в Новой Каховке, — мэр города

Последствия удара по ЦНАП в Новой Каховке. Фото: google.com

В Новой Каховке ударили по двум избирательным участкам. Кто это сделал — партизаны или оккупанты — пока неизвестно, однако это точно приурочено к голосованию за президента РФ, которое как раз на этой неделе началось на оккупированных территориях.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Удары по избирательным участкам в Новой Каховке

Взрывы в городе раздались утром 27 февраля. Прилетело по двум избирательным участкам. Первая — это известный на всю Украину ЦНАП, построенный при "Великому будівництві". Второй — бывшее помещение "Ощадбанка" в микрорайоне Сокол.

"В последний период и то и другое помещение использовали как территориальные избирательные комиссии, место, где происходит голосование. Произошли незначительные такие разрушения, но они произошли", — рассказал Владимир Коваленко.

Это связывает с началом активной фазы выборов президента России. Так называемое предвыборное голосование началось в воскресенье, 25 февраля.

При этом с 13 февраля в ЦНАП людей не принимали из-за перебоев со светом. Кроме избирательного участка, это был пункт выдачи социальной помощи от России.

"Кто это сделал — я не знаю. Но в любом случае я знаю, что врагу там покоя не может быть ни при каких обстоятельствах", — сказал мэр города.

За взрывами могут стоять как движение сопротивления, так и местные оккупационные власти.

Подозрительно, по мнению мэра, очень быстро появились фото последствий, а сами здания повреждены не слишком сильно. Так что оба варианта возможны.

"Если сделали одни, то это чтобы предупредить. Если сделали другие, то чтобы показать картинку", — считает Коваленко.

Напомним, BILD сообщил, что настоящее количество россиян, готовых поддержать Владимира Путина на выборах, — 30-40%.