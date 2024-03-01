Падіння Іл-76 — Росія досі не підтвердила факт загибелі полонених на борту

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на пропозицію Росії передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області. Він зазначив, що подібні заяви є черговою спекуляцією з боку держави-агресора.

Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

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Росія продовжує спекулювати на трагедії Іл-76

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", — зазначив Лубінець.

Правозахисник також наголосив, що позиція України лишається незмінною. Наша держава вимагає прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також офіційних списків та репатріації тіл. Також мають бути проведені усі необхідні експертизи.

"За будь-якої можливості порушую питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ", — запевнив омбудсмен.

Крім того, він продовжує добиватися повернення тіл загиблих українських військових.

Авіакатастрофа літака Іл-76

Раніше ми повідомляли, що Росія готова передати Києву тіла українських військовополонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76. З такою заявою виступила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Втім, вона не уточнила, коли це може статися.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, які летіли на обмін.

За даними ГУР, на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

СБУ розслідує падіння літака Іл-76 за статтею про порушення законів і звичаїв війни.