Падіння Іл-76 — Росія досі не підтвердила факт загибелі полонених на борту
Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на пропозицію Росії передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області. Він зазначив, що подібні заяви є черговою спекуляцією з боку держави-агресора.
Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 1 березня.
Росія продовжує спекулювати на трагедії Іл-76
"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", — зазначив Лубінець.
Правозахисник також наголосив, що позиція України лишається незмінною. Наша держава вимагає прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також офіційних списків та репатріації тіл. Також мають бути проведені усі необхідні експертизи.
"За будь-якої можливості порушую питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ", — запевнив омбудсмен.
Крім того, він продовжує добиватися повернення тіл загиблих українських військових.
Авіакатастрофа літака Іл-76
Раніше ми повідомляли, що Росія готова передати Києву тіла українських військовополонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76. З такою заявою виступила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Втім, вона не уточнила, коли це може статися.
Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту нібито перебували українські військовополонені, які летіли на обмін.
За даними ГУР, на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
СБУ розслідує падіння літака Іл-76 за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
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