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Падение Ил-76 — Россия до сих пор не подтвердила факт гибели пленных на борту

1 марта 2024 11:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Падение Ил-76 — Россия до сих пор не подтвердила факт гибели пленных на борту
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на предложение России передать Украине тела военнопленных, якобы погибших во время аварии Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что подобные заявления являются очередной спекуляцией со стороны государства-агрессора.

Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Telegram в пятницу, 1 марта.

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Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Россия продолжает спекулировать на трагедии Ил-76

"В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения ИЛ-76. Но до сих пор по моему требованию Россия не передала официальные списки, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии", — отметил Лубинец.

Правозащитник также подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной. Наше государство требует прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также официальных списков и репатриации тел. Также должны быть проведены все необходимые экспертизы.

"При любой возможности поднимаю вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из РФ и ТОТ", — заверил омбудсмен.

Кроме того, он продолжает добиваться возвращения тел погибших украинских военных.

Авиакатастрофа самолета Ил-76

Ранее мы сообщали, что Россия готова передать Киеву тела украинских военнопленных, якобы погибших во время аварии Ил-76. С таким заявлением выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Впрочем, она не уточнила, когда это может произойти.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту якобы находились украинские военнопленные , летевшие на обмен.

По данным ГУР, на борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.

СБУ расследует падение самолета Ил-76 по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Украина
оккупанты
пленные
Дмитрий Лубинец
Россия

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