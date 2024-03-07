Партизани АТЕШ здійснили диверсію в Московській області — деталі

Залізничні шляхи. Ілюстративне фото: росЗМІ

Учасник партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію в Московській області Росії. Агент знищив релейну шафу біля залізничної станції "Головково".

Про це АТЕШ повідомляє у Telegram в четвер, 7 березня.

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"Агент нашого руху успішно здійснив диверсію, знищивши релейну шафу, біля залізничної станції "Головково", Сонячногірського району, Московської області", — йдеться у повідомленні.

Місце диверсії. Фото: АТЕШ

Таким чином партизанам вдалося ускладнити використання залізничної гілки навколо Москви, яку росіяни використовують у військових цілях.

Підпалена релейна шафа. Фото: АТЕШ

Їх метою було зупинити військові постачання на лінію фронту.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, учасники "АТЕШ" здійснили чергову диверсію в Росії. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області.

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