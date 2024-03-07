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Партизани АТЕШ здійснили диверсію в Московській області — деталі

7 березня 2024 08:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партизани АТЕШ здійснили диверсію в Московській області — деталі
Залізничні шляхи. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Учасник партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію в Московській області Росії. Агент знищив релейну шафу біля залізничної станції "Головково".

Про це АТЕШ повідомляє у Telegram в четвер, 7 березня.

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"Агент нашого руху успішно здійснив диверсію, знищивши релейну шафу, біля залізничної станції "Головково", Сонячногірського району, Московської області", — йдеться у повідомленні.

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Місце диверсії. Фото: АТЕШ

Таким чином партизанам вдалося ускладнити використання залізничної гілки навколо Москви, яку росіяни використовують у військових цілях.

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Підпалена релейна шафа. Фото: АТЕШ

Їх метою було зупинити військові постачання на лінію фронту.

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Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, учасники "АТЕШ" здійснили чергову диверсію в Росії. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області.

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Москва
диверсія
партизани
Росія

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