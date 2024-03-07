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Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали

7 марта 2024 08:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали
Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Участник партизанского движения "АТЕШ" совершил диверсию в Московской области России. Агент уничтожил релейный шкаф возле железнодорожной станции "Главково".

Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в четверг, 7 марта.

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"Агент нашего движения успешно совершил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле железнодорожной станции "Головково", Солнечногорского района, Московской области", — говорится в сообщении.

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Место диверсии. Фото: АТЕШ

Таким образом, партизанам удалось усложнить использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, которую россияне используют в военных целях.

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Подожженный релейный шкаф. Фото: АТЕШ

Их целью было остановить военные поставки на линию фронта.

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Скриншот сообщения АТЕШ

Напомним, участники "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.

Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.

Москва
диверсия
партизаны
Россия

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