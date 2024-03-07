Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали
Участник партизанского движения "АТЕШ" совершил диверсию в Московской области России. Агент уничтожил релейный шкаф возле железнодорожной станции "Главково".
Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в четверг, 7 марта.
АТЕШ провел диверсию в Московской области
"Агент нашего движения успешно совершил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле железнодорожной станции "Головково", Солнечногорского района, Московской области", — говорится в сообщении.
Таким образом, партизанам удалось усложнить использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, которую россияне используют в военных целях.
Их целью было остановить военные поставки на линию фронта.
Напомним, участники "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.
Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.
Читайте Новини.LIVE!