Партизаны АТЕШ совершили диверсию в Московской области — детали

Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: росСМИ

Участник партизанского движения "АТЕШ" совершил диверсию в Московской области России. Агент уничтожил релейный шкаф возле железнодорожной станции "Главково".

Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в четверг, 7 марта.

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"Агент нашего движения успешно совершил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле железнодорожной станции "Головково", Солнечногорского района, Московской области", — говорится в сообщении.

Место диверсии. Фото: АТЕШ

Таким образом, партизанам удалось усложнить использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, которую россияне используют в военных целях.

Подожженный релейный шкаф. Фото: АТЕШ

Их целью было остановить военные поставки на линию фронта.

Скриншот сообщения АТЕШ

Напомним, участники "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.

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