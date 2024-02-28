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Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі

28 лютого 2024 12:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі
Російська техніка у Білорусі. Фото: АТЕШ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці партизанського руху АТЕШ фіксують прибуття військової техніки Російської Федерації до Білорусі. Загалом вони нарахували 60 бойових машин піхоти різної модифікації.

Про це партизани повідомили у Telegram у середу, 28 лютого.

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Локація російської техніки в Білорусі. Фото: АТЕШ

Російська техніка прибуває до Білорусі

Агенти партизанського руху АТЕШ зафіксували прибуття великої колони російської військової техніки до Мінська. Загалом нарахували близько 60 одиниць, з яких основна частина — це бронетранспортери БМП-2 та 4МТ-ЛБ.

Партизани зазначили, що російські війська продовжують використовувати територію Білорусі задля ведення злочинної війни проти України.

"Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", — зазначили учасники руху опору.

 

партизани
Російська техніка в Білорусі. Фото: АТЕШ

Раніше ми повідомляли, що до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області прибули темношкірі найманці Російської Федерації. Відомо, що це добре вишколений підрозділ із сучасною технікою.

Партизани АТЕШ знайшли російську військову техніку в селищі Азовське у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Білорусь
Україна
окупанти
партизани
Росія

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