Партизаны зафиксировали прибытие военной техники РФ в Белоруссию

Российская техника в Беларуси. Фото: АТЭШ

Бойцы партизанского движения АТЕШ фиксируют прибытие военной техники Российской Федерации в Беларусь. В общей сложности они насчитали 60 боевых машин пехоты разной модификации.

Об этом партизаны сообщили в Telegram в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Локация российской техники в Беларуси. Фото: АТЕШ

Российская техника прибывает в Беларусь

Агенты партизанского движения АТЕШ зафиксировали прибытие большой колонны российской военной техники в Минск. Всего насчитали около 60 единиц, из которых основная часть — это бронетранспортеры БМП-2 и 4МТ-ЛБ.

Партизаны отметили, что российские войска продолжают использовать территорию Беларуси для ведения преступной войны против Украины.

"Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск России", — отметили участники движения сопротивления.

Российская техника в Беларуси. Фото: АТЭШ

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированные Олешки Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо обученное подразделение с современной техникой.

Партизаны АТЕШ обнаружили российскую военную технику в поселке Азовское в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.