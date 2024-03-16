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Плани Путіна після виборів президента — політолог зробив прогноз

16 березня 2024 19:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Плани Путіна після виборів президента — політолог зробив прогноз
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Після виборів президента в Росії може стартувати нова мобілізація. Російські загарбники спробують мобілізувати для війни проти України ще близько 300 тисяч.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко

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"Додаткова мобілізація можлива в Росії. Нова хвиля великої мобілізації, але не так як зараз, в поточному режимі, як вербують, 30 тисяч в місяць, а спробують мобілізувати не менше 300 тисяч водночас", — висловлює свою думку Володимир Фесенко. 

Політолог додав, що наразі не можна з впевненістю сказати, чи піде Путін на такий крок чи ні. Але, якщо це таки станеться, то на призовну кампанію знадобиться певний час.

"Це, як мінімум, декілька тижнів. Потім їх треба в швидкому порядку навчити. Це може вплинути на ситуацію влітку, або ж в травні або влітку, ну або на початку літа. Не зараз, не моментально. Раптово це не станеться", — вважає Фесенко. 

Він також зазначив, що якщо Росія таки почне мобілізацію, то Україна не матиме іншого вибору, крім як робити те саме.

Політолог переконаний, що мобілізація в Росії може стати новим етапом ескалації війни.

"У мене нема такої впевненості, що це обов’язково буде. Це одна з версій розвитку подій після виборів", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року. Росія готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну і не бере участі у російсько-українському конфлікті.

війна
володимир путін
вибори
Україна
мобилизація в рф

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