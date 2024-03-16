Планы Путина после выборов президента — политолог сделал прогноз

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

После выборов президента в России может стартовать новая мобилизация. Российские захватчики попытаются мобилизовать для войны против Украины еще около 300 тысяч.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал политолог Владимир Фесенко.

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"Дополнительная мобилизация возможна в России. Новая волна большой мобилизации, но не так, как сейчас, в текущем режиме, как вербуют, 30 тысяч в месяц, а попытаются мобилизовать не менее 300 тысяч одновременно", — высказывает свое мнение Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что пока нельзя с уверенностью сказать, пойдет ли Путин на такой шаг или нет. Но если это произойдет, то на призывную кампанию уйдет некоторое время.

"Это как минимум несколько недель. Потом их надо в быстром порядке научить. Это может повлиять на ситуацию летом, или же в мае или летом, ну или в начале лета. Не сейчас, не моментально. Внезапно это не произойдет", — считает Фесенко.

Он также отметил, что если Россия таки начнет мобилизацию, то у Украины нет другого выбора, кроме как делать то же.

Политолог уверен, что мобилизация в России может стать новым этапом эскалации войны.

"У меня нет такой уверенности, что это обязательно будет. Это одна из версий развития событий после выборов", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что немецкие спецслужбы выпустили аналитический доклад, предупреждающий о возможном нападении РФ на страны НАТО, начиная с 2026 года. Россия готовится к широкомасштабному конфликту с Западом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен направлять войска в Украину и не участвует в российско-украинском конфликте.