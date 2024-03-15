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По всій Україні лунає повітряна тривога — в якій небезпеці регіони

15 березня 2024 13:49
оновлено: 13:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 15 березня
Російські МіГ-31К в небі. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 15 березня, оголошена у всіх областях. Зафіксовано зліт російського винищувача Міг-31К. Існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні вкотре за день лунає сигнал повітряної тривоги 15 березня. Повітряні Сили зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К. Наразі існує загроза ракетного ураження. В небезпеці перебувають всі регіони. 

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряні сили закликають громадян перебувати в укриттях до відбою загрози з повітря.

Мапа повітряних тривог 15 березня
Мапа повітряних тривог 15 березня

Нагадаємо, 15 березня росіяни завдали удару по селі Долинка у Запорізькій області.  Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.

Додамо, в ніч проти 15 березня російські окупанти намагалися атакувати Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Сили ППО знищили усі повітряні цілі.

війна
Україна
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Росія
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