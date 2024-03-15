В Україні лунає повітряна тривога 15 березня

Російські МіГ-31К в небі. Ілюстративне фото: wikipedia

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 15 березня, оголошена у всіх областях. Зафіксовано зліт російського винищувача Міг-31К. Існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні вкотре за день лунає сигнал повітряної тривоги 15 березня. Повітряні Сили зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К. Наразі існує загроза ракетного ураження. В небезпеці перебувають всі регіони.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряні сили закликають громадян перебувати в укриттях до відбою загрози з повітря.

Мапа повітряних тривог 15 березня

Нагадаємо, 15 березня росіяни завдали удару по селі Долинка у Запорізькій області. Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.

Додамо, в ніч проти 15 березня російські окупанти намагалися атакувати Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Сили ППО знищили усі повітряні цілі.