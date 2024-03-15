В Украине раздается воздушная тревога 15 марта

По всей Украине раздается воздушная тревога — в какой опасности регионы
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта, объявлена во всех областях. Зафиксирован взлет российского истребителя Миг-31К. Существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Масштабная воздушная тревога 15 марта
В Украине в который раз за день раздается сигнал воздушной тревоги 15 марта. Воздушные Силы зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К. В настоящее время существует угроза ракетного поражения. В опасности находятся все регионы.
"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Воздушные силы призывают граждан находиться в укрытиях до отбоя угрозы с воздуха.
Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по селу Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.
Добавим, в ночь на 15 марта российские оккупанты пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
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