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По всей Украине раздается воздушная тревога — в какой опасности регионы

15 марта 2024 13:49
обновлено: 13:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 15 марта
Российские МиГ-31К в небе. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта, объявлена во всех областях. Зафиксирован взлет российского истребителя Миг-31К. Существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Украине в который раз за день раздается сигнал воздушной тревоги 15 марта. Воздушные Силы зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К. В настоящее время существует угроза ракетного поражения. В опасности находятся все регионы.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Воздушные силы призывают граждан находиться в укрытиях до отбоя угрозы с воздуха.

Карта воздушных тревог 15 марта
Карта воздушных тревог 15 марта

Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по селу Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Добавим, в ночь на 15 марта российские оккупанты пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

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