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Побиття працівника ТЦК на Буковині — військові вимагають покарати нападника

9 березня 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Побиття працівника ТЦК на Буковині — військові вимагають покарати нападника
Напад на працівників ТЦК. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Буковині двоє чоловіків, які є братами, напали на працівників територіального центру комплектування та соціально підтримки. При цьому один з нападників використав сокиру. Поліція розпочала розслідування цього інциденту. Також на нього відреагували побратими військового, на якого було здійснено напад. 

Відповідне відео оприлюднив один з бійців 108 окремої гірсько-штурмової бригади у суботу, 9 березня.

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"Всі ви бачили відео, де б'ють працівників ТЦК, а поітм виходить д...іл з сокирою і нападає на військових. Так от, на тому відео Микола Мусензовий, наш побратим. Головний сержан 2-го взводу 2-ої роти 108 окремого штурмового батальйону 10-ої бригади", — зазначив військовий на відео.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення багато бійців отримали поранення і перевелися на службу до ТЦК.

"Нас на початку вторгнення було 140 чоловік у роті. Зараз з тих, що були з нами від початку, лишилося чоловік 12. Дехто лікується, дехто загинув, дехто отримав статус обмежено-придатного і був переведений на службу у тилові підрозділи або в ТЦК", — розповів чоловік.

Також представник 108 ОГШБ зазначив, що неприпустимо, щоб на воїна, який пережив важкі бої і отримав два поранення нападали у його рідних краях.

"Чи варто було людині пройти пекло, втратити здоров'я вижити, щоб потім дома, на Західній Україні, на нього нападав дебіл з сокирою і називав п...сом. Ви не мужики, сцикуни. Надіюся, вас не заберуть в армію, а просто посадять", — риторично запитує військовий.

Наостанок військовий закликав правоохоронців покарати винних. Він також висловив думку, що працівникам ТЦК варто дозволити користуватися зброєю у таких ситуаціях.

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.

Поліція розпочала розслідування цього інциденту. Після проведення належних процесуальних дій буде призначено остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.

війна
ЗСУ
напад
Україна
ТЦК та СП

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