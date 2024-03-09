Избиение работника ТЦК на Буковине — военные требуют наказать нападающего

Нападение на работников ТЦК. Фото: скриншот

На Буковине двое мужчин, являющихся братьями, напали на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. При этом один из нападавших использовал топор. Полиция начала расследование этого инцидента. Также на него отреагировали побратимы военного, на которого было совершено нападение.

Соответствующее видео обнародовал один из бойцов 108-й отдельной горно-штурмовой бригады в субботу, 9 марта.

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Военные требуют наказать нападающих

"Все вы видели видео, где бьют работников ТЦК, а поитм выходит д...ил с топором и нападает на военных. Так вот, на том видео Николай Мусензовый, наш собрат. Главный сержан 2-го взвода 2-й роты 108-го отдельного штурмового батальона 10-й бригады", — отметил военный на видео.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения многие бойцы получили ранения и перевелись на службу в ТЦК.

"Нас в начале вторжения было 140 человек в роте. Сейчас из тех, что были с нами с самого начала, осталось человек 12. Некоторые лечатся, некоторые погибли, некоторые получили статус ограниченно-пригодного и были переведены на службу в тыловые подразделения или в ТЦК", — рассказал мужчина.

Также представитель 108-й ОГШБ отметил, что недопустимо, чтобы на воина, пережившего тяжелые бои и получившего два ранения, нападали в его родных краях.

"Стоило ли человеку пройти ад, потерять здоровье выжить, чтобы потом дома, на Западной Украине, на него нападал дебил с топором и называл п...сом. Вы не мужики, цыкуны. Надеюсь, вас не заберут в армию, а просто посадят", — риторически спрашивает военный.

Напоследок военный призвал стражей порядка наказать виновных. Он также выразил мнение, что работникам ТЦК следует разрешить пользоваться оружием в таких ситуациях.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Также в Вижницком районе два жителя прибыли на контрольно-пропускной пункт, где началась драка с работниками ТЦК. Полиция начала расследование.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента. После проведения надлежащих процессуальных действий будет назначена окончательная правовая квалификация действиям мужчин.