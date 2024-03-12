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Починає визвольний рух — легіон "Свобода Росії" планує йти на вибори в РФ

12 березня 2024 08:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Починає визвольний рух — легіон "Свобода Росії" планує йти на вибори в РФ
Добровольці легіону. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня. 

Відповідне відео можна подивитися за посиланням легіон "Свобода Росії". 

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За словами представника легіону, мета визвольного руху — звільнити росіян від злиднів, бідності та диктатури.

"Як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати.Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Легіон йде на вибори. Чекайте нас", — сказав він. 

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. 

До слова, вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала людей протестувати проти диктатора Росії Володимира Путіна на виборчих дільницях. 

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війна в Україні
Легіон "Свобода Росії"

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