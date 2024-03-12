Починає визвольний рух — легіон "Свобода Росії" планує йти на вибори в РФ
Військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня.
Відповідне відео можна подивитися за посиланням легіон "Свобода Росії".
Добровольці легіону "Свобода Росії" йдуть на вибори президента РФ
За словами представника легіону, мета визвольного руху — звільнити росіян від злиднів, бідності та диктатури.
"Як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати.Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Легіон йде на вибори. Чекайте нас", — сказав він.
Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область.
До слова, вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала людей протестувати проти диктатора Росії Володимира Путіна на виборчих дільницях.
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