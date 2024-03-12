Начинает освободительное движение – легиона "Свобода России" планирует идти на выборы в РФ

Добровольцы легиона. Фото: скриншот с видео

Военные российского добровольческого корпуса, легион "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

Ответное видео можно посмотреть по ссылке легион "Свобода России".

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По словам представителя легиона, цель освободительного движения — освободить россиян от нищеты, бедности и диктатуры.

"Как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Легион идет на выборы. Ждите нас", — сказал он.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область.

К слову, вдова покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала людей протестовать против диктатора России Владимира Путина на избирательных участках.