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Начинает освободительное движение – легиона "Свобода России" планирует идти на выборы в РФ

12 марта 2024 08:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Начинает освободительное движение – легиона "Свобода России" планирует идти на выборы в РФ
Добровольцы легиона. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военные российского добровольческого корпуса, легион "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

Ответное видео можно посмотреть по ссылке легион "Свобода России".

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По словам представителя легиона, цель освободительного движения — освободить россиян от нищеты, бедности и диктатуры.

"Как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Легион идет на выборы. Ждите нас", — сказал он.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область.

К слову, вдова покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала людей протестовать против диктатора России Владимира Путина на избирательных участках.

война
выборы
россияне
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война в Украине
Легіон "Свобода Росії"

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