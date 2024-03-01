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Подоляк розповів, яку "мирну угоду" пропонувала Україні РФ у 2022 році

1 березня 2024 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Подоляк розповів, яку "мирну угоду" пропонувала Україні РФ у 2022 році
Заступник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, які вимоги виставляла Україні Російська Федерація під час переговорів у 2022 році. Він наголосив, що ворог не мир пропонував, а вимагав беззастережної капітуляції нашої країни.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Які умови висувала Росія в 2022 році

"Ще раз про "мирні пропозиції РФ навесні 2022-го". Пропоную все-таки користуватися логікою (іронія) та повторно оцінити відомі (незмінні) факти…" — закликав Подоляк.

Він нагадав, що в 2022 році Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України. Її метою було захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація.

"На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися", — радник голови ОП.

Також він наголосив, що Росія вимагала відмовитися від своєї суб'єктності. Йдеться про невступ до альянсів, відмову від культурної та інформаційної ідентичності, відмову від власної армії.

"Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?" — риторично запитав Подоляк.

Також Подоляк розповів, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик Росії та її справжніх намірів в Україні. Це своєю чергою остаточно унеможливило будь-які контакти з агресором.

"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала", — резюмував Подоляк.

Наприкінці Подоляк додав, що будь-які спроби Росії укласти мир є лише спробою тримати оперативну паузу, щоб завдати нового удару.

Україна
Пост Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав спосіб, як допомогти Україні перемогти окупантів. За його словами, Росія — це екзистенційний ворог сучасної цивілізації, який скинув маски й маскування та активно атакує.

Також, на думку Подоляка, ізоляція Росії повинна розпочатися вже зараз та складатися з декількох етапів.

Офіс президента
війна
Михайло Подоляк
переговори
Україна
договір
Росія

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