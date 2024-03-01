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Подоляк рассказал, какое "мирное соглашение" предлагала Украине РФ в 2022 году

1 марта 2024 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подоляк рассказал, какое "мирное соглашение" предлагала Украине РФ в 2022 году
Заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие требования выдвигала Украине Российская Федерация во время переговоров в 2022 году. Он подчеркнул, что враг не мир предлагал, а требовал безоговорочной капитуляции нашей страны.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Telegram в пятницу, 1 марта.

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"Еще раз о "мирных предложениях РФ весной 2022-го". Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты…", — призвал Подоляк.

Он напомнил, что в 2022 году Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Их целью было захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация.

"На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться", — советник главы ОП.

Также он подчеркнул, что Россия потребовала отказаться от своей субъектности. Речь идет о невступлении в альянсы, отказе от культурной и информационной идентичности, отказе от собственной армии.

"Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?", — риторически спросил Подоляк.

Также Подоляк рассказал, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик России и настоящих намерений в Украине. Это, в свою очередь, окончательно сделало невозможным любые контакты с агрессором.

"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала", — резюмировал Подоляк.

В заключение Подоляк добавил, что любые попытки России заключить мир являются лишь попыткой держать оперативную паузу, чтобы нанести новый удар.

Украина
Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал способ, как помочь Украине победить оккупантов. По его словам, Россия — это экзистенциальный враг современной цивилизации, сбросивший маски и маскировку и активно атакующий.

Также, по мнению Подоляка, изоляция России должна начаться уже сейчас и состоять из нескольких этапов.

Офис президента
война
Михаил Подоляк
переговоры
Украина
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Россия

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