Подоляк рассказал, какое "мирное соглашение" предлагала Украине РФ в 2022 году
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие требования выдвигала Украине Российская Федерация во время переговоров в 2022 году. Он подчеркнул, что враг не мир предлагал, а требовал безоговорочной капитуляции нашей страны.
Об этом Подоляк написал на своей странице в Telegram в пятницу, 1 марта.
Какие условия ставила Россия в 2022 году
"Еще раз о "мирных предложениях РФ весной 2022-го". Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты…", — призвал Подоляк.
Он напомнил, что в 2022 году Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Их целью было захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация.
"На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться", — советник главы ОП.
Также он подчеркнул, что Россия потребовала отказаться от своей субъектности. Речь идет о невступлении в альянсы, отказе от культурной и информационной идентичности, отказе от собственной армии.
"Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?", — риторически спросил Подоляк.
Также Подоляк рассказал, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик России и настоящих намерений в Украине. Это, в свою очередь, окончательно сделало невозможным любые контакты с агрессором.
"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала", — резюмировал Подоляк.
В заключение Подоляк добавил, что любые попытки России заключить мир являются лишь попыткой держать оперативную паузу, чтобы нанести новый удар.
Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал способ, как помочь Украине победить оккупантов. По его словам, Россия — это экзистенциальный враг современной цивилизации, сбросивший маски и маскировку и активно атакующий.
Также, по мнению Подоляка, изоляция России должна начаться уже сейчас и состоять из нескольких этапов.
Читайте Новини.LIVE!