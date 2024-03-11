Повернення чоловіків в Україну замість військ НАТО — голова МЗС Словаччини зробив заяву

Голова МЗС Словаччини Роберт Каліняк. Фото: скриншот з відео

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Водночас голова МЗС Словаччини Роберт Каліняк вважає, що замість цього необхідно повернути до України "боєздатних чоловіків".

Про це Каліняк сказав під час ефіру на одному зі словацьких телеканалів.

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Каліняк заявив, що відправлення в Україну солдат з країн-членів НАТО — це "жорстка червона лінія", перетин якої нібито значно підвищить ризик "глобального конфлікту".

На його думку, найбільшою допомогою українській армії буде достатня кількість людей, а тому біженці, які зараз перебувають під захистом ЄС, можуть бути призовниками в Україні.

"Якби наші підбурювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали дозволити повернення боягузливих українців на батьківщину", — сказав голова МЗС.

Він побоюється, що заклики словацької опозиції та західних країн щодо збільшення допомоги українським бійцям можуть призвести до ескалації.

Каліняк наголосив, що вже бачив результати війни "до останнього українця", тому зараз настав час шукати мирні рішення.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість посилання військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні.