Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Повернення чоловіків в Україну замість військ НАТО — голова МЗС Словаччини зробив заяву arrow

Повернення чоловіків в Україну замість військ НАТО — голова МЗС Словаччини зробив заяву

11 березня 2024 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повернення чоловіків в Україну замість військ НАТО — голова МЗС Словаччини зробив заяву
Голова МЗС Словаччини Роберт Каліняк. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Водночас голова МЗС Словаччини Роберт Каліняк вважає, що замість цього необхідно повернути до України "боєздатних чоловіків".

Про це Каліняк сказав під час ефіру на одному зі словацьких телеканалів.

Читайте також:

Введення військ НАТО в Україну

Каліняк заявив, що відправлення в Україну солдат з країн-членів НАТО — це "жорстка червона лінія", перетин якої нібито значно підвищить ризик "глобального конфлікту".

На його думку, найбільшою допомогою українській армії буде достатня кількість людей, а тому біженці, які зараз перебувають під захистом ЄС, можуть бути призовниками в Україні.

"Якби наші підбурювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали дозволити повернення боягузливих українців на батьківщину", — сказав голова МЗС.

Він побоюється, що заклики словацької опозиції та західних країн щодо збільшення допомоги українським бійцям можуть призвести до ескалації. 

Каліняк наголосив, що вже бачив результати війни "до останнього українця", тому зараз настав час шукати мирні рішення. 

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість посилання військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. 

НАТО
Словаччина
армія
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування