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Возвращение мужчин в Украину вместо войск НАТО — глава МИД Словакии сделал заявление

11 марта 2024 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Возвращение мужчин в Украину вместо войск НАТО — глава МИД Словакии сделал заявление
Глава МИД Словакии Роберт Калиняк. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В то же время глава МИД Словакии Роберт Калиняк считает, что вместо этого необходимо вернуть в Украину "боеспособных мужчин".

Об этом Калиняк сказал во время эфира на одном из словацких телеканалов.

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Калиняк заявил, что отправка в Украину солдат из стран-членов НАТО — это "жесткая красная линия", пересечение которой якобы значительно повысит риск "глобального конфликта".

По его мнению, самой большой помощью украинской армии будет достаточное количество людей, а потому беженцы, которые сейчас находятся под защитой ЕС, могут быть призывниками в Украине.

"Если бы наши подстрекатели войны серьезно относились к поддержке Украины и победе над Россией, они призвали бы разрешить возвращение трусливых украинцев на родину", — сказал глава МИД.

Он опасается, что призывы словацкой оппозиции и западных стран по увеличению помощи украинским бойцам могут привести к эскалации.

Калиняк подчеркнул, что уже видел результаты войны "до последнего украинца", поэтому сейчас пора искать мирные решения.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

В то же время Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине.

НАТО
Словакия
армия
война в Украине

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