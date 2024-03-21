Повітряна тривога ввечері 21 березня — РФ запустила "шахеди"

Повітряна тривога охопила низку областей — РФ запустила "шахеди"
21 березня 2024 23:36
оновлено: 00:03
Ворожий безпілотник летить в нічному небі. Фото: Reuters
Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня охопила південні регіони. Так, під загрозою атаки ворожих безпілотників Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші. Небезпека почала ширитись областями близько 22:40.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram.
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Українські військові попереджають про безпілотники на півдні Миколаївської області на межі з Одеською, які прямують на південний захід.
Наразі південь України охопила повітряна тривога, серед "червоних" областей:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька.
Оновлено 00:00. Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої авіації.
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