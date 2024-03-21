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Повітряна тривога охопила низку областей — РФ запустила "шахеди"

21 березня 2024 23:36
оновлено: 00:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 21 березня — РФ запустила "шахеди"
Ворожий безпілотник летить в нічному небі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 21 березня охопила південні регіони. Так, під загрозою атаки ворожих безпілотників Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші. Небезпека почала ширитись областями близько 22:40.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram.

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Українські військові попереджають про безпілотники на півдні Миколаївської області на межі з Одеською, які прямують на південний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі південь України охопила повітряна тривога, серед "червоних" областей:

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Донецька.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 21 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:00. Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої авіації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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