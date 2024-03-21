Воздушная тревога вечером 21 марта - РФ запустила "шахеды"

Воздушная тревога охватила ряд областей - РФ запустила "шахеды"
21 марта 2024 23:36
обновлено: 00:03
Вражеский беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters
Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта охватила южные регионы. Да, под угрозой атаки вражеских беспилотников Одесская, Николаевская, Днепропетровская и другие. Опасность начала распространяться по областям около 22:40.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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Воздушная тревога сейчас 21 марта
Украинские военные предупреждают о беспилотниках на юге Николаевской области на границе с Одесской, следующими на юго-запад.
Юг Украины охватила воздушная тревога, среди "красных" областей:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая.
Обновлено 00:00. Воздушные силы также сообщают об активности вражеской авиации.
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