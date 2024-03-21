Воздушная тревога вечером 21 марта - РФ запустила "шахеды"

Вражеский беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас 21 марта охватила южные регионы. Да, под угрозой атаки вражеских беспилотников Одесская, Николаевская, Днепропетровская и другие. Опасность начала распространяться по областям около 22:40.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 21 марта

Украинские военные предупреждают о беспилотниках на юге Николаевской области на границе с Одесской, следующими на юго-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Юг Украины охватила воздушная тревога, среди "красных" областей:

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:00. Воздушные силы также сообщают об активности вражеской авиации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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