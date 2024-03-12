Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека

Повітряна тривога в Україні — де є небезпека атаки РФ
Повітряна тривога в Україні у вівторок, 12 березня, оголошена у низці областей. Про небезпеку атаки з боку Росії стало відомо опісля опівночі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога 12 березня
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, тривогу введено майже в половині областей України. А саме:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Сумській,
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Полтавській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Волинській,
- Рівненській.
Станом на 00:37 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили небезпеку.
"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.
Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Тим часом, повідоляють, що на Хмельниччині сутно вибухи.
На щастя, о 00:43 в областях почали лунати відбої.
Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.
Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
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