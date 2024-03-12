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Повітряна тривога в Україні — де є небезпека атаки РФ

12 березня 2024 00:31
оновлено: 00:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у вівторок, 12 березня, оголошена у низці областей. Про небезпеку атаки з боку Росії стало відомо опісля опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, тривогу введено майже в половині областей України. А саме:

  1. Львівській,
  2. Тернопільській,
  3. Сумській,
  4. Харківській,
  5. Хмельницькій,
  6. Вінницькій,
  7. Черкаській,
  8. Кіровоградській,
  9. Київській,
  10. Чернігівській,
  11. Полтавській,
  12. Луганській,
  13. Донецькій,
  14. Житомирській,
  15. Волинській,
  16. Рівненській.
Повітряна тривога березня
Повітряна тривога  березня. Фото: скриншот

Станом на 00:37 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили небезпеку.

"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот
Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом, повідоляють, що на Хмельниччині сутно вибухи.

На щастя, о 00:43 в областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.

Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

вибух
повітряна тривога
війна в Україні
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