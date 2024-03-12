Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у вівторок, 12 березня, оголошена у низці областей. Про небезпеку атаки з боку Росії стало відомо опісля опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 12 березня

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, тривогу введено майже в половині областей України. А саме:

Львівській, Тернопільській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Житомирській, Волинській, Рівненській.

Повітряна тривога березня. Фото: скриншот

Станом на 00:37 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили небезпеку.

"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом, повідоляють, що на Хмельниччині сутно вибухи.

На щастя, о 00:43 в областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.

Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.