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Воздушная тревога в Украине — где есть опасность атаки РФ

12 марта 2024 00:31
обновлено: 00:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, объявлена в ряде областей. Об опасности атаки со стороны России стало известно после полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Согласно сообщениям мониторинговых каналов, тревога введена почти в половине областей Украины. А именно:

  1. Львовской,
  2. Тернопольской,
  3. Сумской,
  4. Харьковской,
  5. Хмельницкой,
  6. Винницкой,
  7. Черкасской,
  8. Кировоградской,
  9. Киевской,
  10. Черниговской,
  11. Полтавской,
  12. Луганской,
  13. Донецкой,
  14. Житомирской,
  15. Волынский,
  16. Ровенской.
Воздушная тревога марта
Воздушная тревога марта. Фото: скриншот

По состоянию на 00:37 в воздушных силах ВСУ подтвердили опасность.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация от ПС ВСУ. Фото: скриншот
Информация от ПС ВСУ. Фото: скриншот

Между тем, сообщают, что в Хмельнитчине существуют взрывы.

К счастью, в 00:43 в областях начали раздаваться отбои.

Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.

Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.

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