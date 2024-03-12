Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, объявлена в ряде областей. Об опасности атаки со стороны России стало известно после полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 12 марта

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, тревога введена почти в половине областей Украины. А именно:

Львовской, Тернопольской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Волынский, Ровенской.

Воздушная тревога марта. Фото: скриншот

По состоянию на 00:37 в воздушных силах ВСУ подтвердили опасность.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация от ПС ВСУ. Фото: скриншот

Между тем, сообщают, что в Хмельнитчине существуют взрывы.

К счастью, в 00:43 в областях начали раздаваться отбои.

Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.

Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.