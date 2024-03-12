Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность

Воздушная тревога в Украине — где есть опасность атаки РФ
Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, объявлена в ряде областей. Об опасности атаки со стороны России стало известно после полуночи.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 12 марта
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, тревога введена почти в половине областей Украины. А именно:
- Львовской,
- Тернопольской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Волынский,
- Ровенской.
По состоянию на 00:37 в воздушных силах ВСУ подтвердили опасность.
"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области — угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.
Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Между тем, сообщают, что в Хмельнитчине существуют взрывы.
К счастью, в 00:43 в областях начали раздаваться отбои.
Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.
Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.
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