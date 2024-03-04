Повітряна тривога в Україні зараз, у понеділок, 4 березня — де є загроза ворожої авіації

Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога у понеділок, 4 березня, в Україні була оголошено у декількох областях. Її ввели близько 03:00.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 4 березня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації біля кордонів Харківщини та Сумщини! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться в повідомленні.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Так станом, на 03:00 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Харківській та Луганській областях.

Моніторингові канали повідомляють про атаку КАБів на Харківський район.

Повітряна тривога 4 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають людей.

Також окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.