Воздушная тревога в Украине сейчас, в понедельник, 4 марта, где есть угроза вражеской авиации

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза вражеской авиации
Воздушная тревога в понедельник, 4 марта, в Украине была объявлена в нескольких областях. Ее ввели около 3 часов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 4 марта
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации у границ Харьковщины и Сумщины! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 03:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Луганской областях.
Мониторинговые каналы сообщают об атаке КАБ на Харьковский район.
Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут людей.
Также кафиры обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.
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