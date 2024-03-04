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Воздушная тревога в Украине — где есть угроза вражеской авиации

4 марта 2024 02:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас, в понедельник, 4 марта, где есть угроза вражеской авиации
Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в понедельник, 4 марта, в Украине была объявлена в нескольких областях. Ее ввели около 3 часов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 4 марта

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации у границ Харьковщины и Сумщины! Есть угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза вражеской авиации - фото 1
Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Так, по состоянию на 03:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Мониторинговые каналы сообщают об атаке КАБ на Харьковский район.

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза вражеской авиации - фото 2
Воздушная тревога 4 марта. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут людей.

Также кафиры обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

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