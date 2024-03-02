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Повітряна тривога в Україні — яка загроза

2 березня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Ракета в небі. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень 2 березня. Йдеться про Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі спостерігається активність розвідувальних безпілотників на півночі Харківської та Сумської областей, а також на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили ракетну небезпеку.

"Повітряна тривога в Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають людей. 

Також окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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