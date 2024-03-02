Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень 2 березня. Йдеться про Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі спостерігається активність розвідувальних безпілотників на півночі Харківської та Сумської областей, а також на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.
У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили ракетну небезпеку.
"Повітряна тривога в Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають людей.
Також окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.
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