Повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ракета в небі. Фото: AP

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили вдень 2 березня. Йдеться про Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі спостерігається активність розвідувальних безпілотників на півночі Харківської та Сумської областей, а також на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили ракетну небезпеку.

"Повітряна тривога в Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають людей.

Також окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.