Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем 2 марта. Речь идет о Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время наблюдается активность разведывательных беспилотников на севере Харьковской и Сумской областей, а также на Запорожье, в Николаевской и Херсонской областях.
В Днепропетровской и Запорожской областях объявили ракетную опасность.
"Воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. Всего было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут людей.
Также оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет случился в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.
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