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Воздушная тревога в Украине — какая угроза

2 марта 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем 2 марта. Речь идет о Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время наблюдается активность разведывательных беспилотников на севере Харьковской и Сумской областей, а также на Запорожье, в Николаевской и Херсонской областях.

В Днепропетровской и Запорожской областях объявили ракетную опасность.

"Воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. Всего было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут людей.

Также оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет случился в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

война
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Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога

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