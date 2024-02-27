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Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці

27 лютого 2024 09:14
оновлено: 09:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 27 лютого
Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні у вівторок, 27 лютого, оголошена у східних та південних областях. Регіони перебувають під загрозою атаки Росії балістичним озброєнням.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні 27 лютого

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 27 лютого. Для низки регіонів існує небезпека через можливість застосування РФ балістичних ракет.

"Донецька, Харківська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння! Херсонська, Миколаївська області — загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" — йдеться в повідомленнях.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена в наступних областях:

  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Миколаївській.
Мапа повітряних тривог 27 лютого
Мапа повітряних тривог 27 лютого

Нагадаємо, ввечері 26 лютого у Кривому Розі пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Також цього дня вибухи прогриміли у Херсоні.

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