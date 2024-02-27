В Україні оголошено повітряну тривогу 27 лютого

Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога в Україні у вівторок, 27 лютого, оголошена у східних та південних областях. Регіони перебувають під загрозою атаки Росії балістичним озброєнням.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні 27 лютого

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 27 лютого. Для низки регіонів існує небезпека через можливість застосування РФ балістичних ракет.

"Донецька, Харківська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння! Херсонська, Миколаївська області — загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" — йдеться в повідомленнях.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена в наступних областях:

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській.

Мапа повітряних тривог 27 лютого

Нагадаємо, ввечері 26 лютого у Кривому Розі пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Також цього дня вибухи прогриміли у Херсоні.