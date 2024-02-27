В Україні оголошено повітряну тривогу 27 лютого

Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні у вівторок, 27 лютого, оголошена у східних та південних областях. Регіони перебувають під загрозою атаки Росії балістичним озброєнням.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 27 лютого
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 27 лютого. Для низки регіонів існує небезпека через можливість застосування РФ балістичних ракет.
"Донецька, Харківська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння! Херсонська, Миколаївська області — загроза застосування балістичного озброєння з Криму!" — йдеться в повідомленнях.
Наразі повітряна тривога оголошена в наступних областях:
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Миколаївській.
Нагадаємо, ввечері 26 лютого у Кривому Розі пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Також цього дня вибухи прогриміли у Херсоні.
Читайте Новини.LIVE!