В Украине объявлена воздушная тревога 27 февраля

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, объявлена в восточных и южных областях. Регионы находятся под угрозой атаки России баллистическим вооружением.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине 27 февраля

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 27 февраля. Для ряда регионов существует опасность из-за возможности применения РФ баллистических ракет.

"Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения! Херсонская, Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" — говорится в сообщениях.

Скриншот поста ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской.

Карта воздушных тревог 27 февраля

Напомним, вечером 26 февраля в Кривом Роге раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Также в этот день взрывы прогремели в Херсоне.