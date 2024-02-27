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Воздушная тревога в Украине — какие области в опасности

27 февраля 2024 09:14
обновлено: 09:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 27 февраля
Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, объявлена в восточных и южных областях. Регионы находятся под угрозой атаки России баллистическим вооружением.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине 27 февраля

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 27 февраля. Для ряда регионов существует опасность из-за возможности применения РФ баллистических ракет.

"Донецкая, Харьковская,  Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения! Херсонская, Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" — говорится в сообщениях.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Николаевской.
Карта воздушных тревог 27 февраля
Карта воздушных тревог 27 февраля

Напомним, вечером 26 февраля в Кривом Роге раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Также в этот день взрывы прогремели в Херсоне.

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Украина
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