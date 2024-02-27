В Украине объявлена воздушная тревога 27 февраля

Воздушная тревога в Украине — какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, объявлена в восточных и южных областях. Регионы находятся под угрозой атаки России баллистическим вооружением.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 27 февраля
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 27 февраля. Для ряда регионов существует опасность из-за возможности применения РФ баллистических ракет.
"Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения! Херсонская, Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" — говорится в сообщениях.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Николаевской.
Напомним, вечером 26 февраля в Кривом Роге раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Также в этот день взрывы прогремели в Херсоне.
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