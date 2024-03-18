Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети
Повітряну тривогу вдень, 18 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі зафіксовано активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону. Також окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину.
У Повітряних силах повідомили, що ворожа ракета летить у напрямку Ніжина.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 16:00. У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.
Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.
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