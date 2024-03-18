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Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

18 березня 2024 15:40
оновлено: 16:03
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Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети
Ракета в небі. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу вдень, 18 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі зафіксовано активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону. Також окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину.

У Повітряних силах повідомили, що ворожа ракета летить у напрямку Ніжина.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 16:00. У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.

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Україна
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повітряна тривога
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