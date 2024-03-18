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Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

18 марта 2024 15:40
обновлено: 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Ракета в небе. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу днем, 18 марта, объявили в некоторых областях Украины. Говорится о Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Запорожской. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время зафиксирована активность вражеской тактической авиации вдоль северной границы. Также оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб на Сумщину.

В Воздушных силах сообщили, что вражеская ракета летит в направлении Нежина.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 16:00. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.

война
украинцы
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