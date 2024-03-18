Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Воздушную тревогу днем, 18 марта, объявили в некоторых областях Украины. Говорится о Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Запорожской. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время зафиксирована активность вражеской тактической авиации вдоль северной границы. Также оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб на Сумщину.
В Воздушных силах сообщили, что вражеская ракета летит в направлении Нежина.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 16:00. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.
Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.
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