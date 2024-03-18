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Повітряні сили ЗСУ представили нового речника — хто він

18 березня 2024 17:52
оновлено: 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряні сили ЗСУ представили нового речника — хто він
Ілля Євлаш. Джерело: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У військово-повітряних силах України представили нового речника роду військ. Наступником Юрія Ігната було обрано пресофіцера ОСУВ "Таврія" Іллю Євлаша.

Про це повідомляють у ПС ЗСУ

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Як заявили військові, наказ про призначення Євлаша новим спікером небесних оборонців України, вже підписав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

"Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ", — інформують у ВПС.

Повітряні сили ЗСУ представили нового речника — хто він
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше його попередник, полковник Юрій Ігнат пішов у відставку, заявивши, що продовжить і надалі працювати в структурі Повітряних сил.

Незадовго до свого відходу з посту, колишній спікер розповів, чи дійсно українське небо наразі охороняють передові американські винищувачі F-35 "Лайтнінг", про що не так давно заявляв міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен. 

ЗСУ
Україна
армія
військові
літаки

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