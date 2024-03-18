Повітряні сили ЗСУ представили нового речника — хто він

Ілля Євлаш. Джерело: скриншот

У військово-повітряних силах України представили нового речника роду військ. Наступником Юрія Ігната було обрано пресофіцера ОСУВ "Таврія" Іллю Євлаша.

Про це повідомляють у ПС ЗСУ.

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Як заявили військові, наказ про призначення Євлаша новим спікером небесних оборонців України, вже підписав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ", — інформують у ВПС.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше його попередник, полковник Юрій Ігнат пішов у відставку, заявивши, що продовжить і надалі працювати в структурі Повітряних сил.

Незадовго до свого відходу з посту, колишній спікер розповів, чи дійсно українське небо наразі охороняють передові американські винищувачі F-35 "Лайтнінг", про що не так давно заявляв міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен.