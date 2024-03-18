Воздушные силы ВСУ представили нового спикера — кто он

Илья Евлаш. Источник: скриншот

В военно-воздушных силах Украины представили нового спикера рода войск. Преемником Юрия Игната был избран пресс-офицер ОСУВ "Таврия" Илья Евлаш.

Об этом сообщают в ВС ВСУ.

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Как заявили военные, приказ о назначении Евлаша новым спикером небесных защитников Украины уже подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск", — информируют в ВВС.

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Напомним, ранее его предшественник, полковник Юрий Игнат ушел в отставку, заявив, что продолжит и дальше работать в структуре Воздушных сил.

Незадолго до своего ухода с поста бывший спикер рассказал, действительно ли украинское небо охраняют передовые американские истребители F-35 "Лайтнинг", о чем недавно заявлял министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.