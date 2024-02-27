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Повітряний щит України — Зеленський подякував військовим, які захищають небо

27 лютого 2024 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряний щит України — Зеленський подякував військовим, які захищають небо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим, які вдень та вночі боронять небо України від російського терору. Він наголосив, що успішна робота нашої армії на фронті доводить, що Україна переможе.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у вівторок, 27 лютого, та показав кадри військових. 

Як українські військові захищають небо над Україною

Зеленський подякував воїнам, які, попри все, рятують життя, вдень і вночі захищають від терору наші міста, села та громади. Він наголосив, що українська армія своїм успіхом на фронті доводить, що російський терор можна перемогти. 

"Дякую всім нашим льотчикам і зенітникам, нашим мобільним вогневим групам та всім воїнам за захист нашого неба", — сказав президент. 

Водночас глава держави наголосив, що більше систем ППО та ракет для них — це захист життя, та подякував усім партнерам, які допомагають Україні. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський показав, як українські пілоти та персонал проходять навчання на сучасних винищувачах F-16 у Данії. Вже влітку ці літаки мають з'явитися в українському небі та посилити захист міст.

Крім того, глава держави опублікував унікальні кадри, як українські медики в найскладніших умовах роблять все, аби врятувати людей та військових на фронті. Він подякував кожному, хто працює "заради людей та України"

Володимир Зеленський
військові
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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