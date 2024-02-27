Воздушный щит Украины — Зеленский поблагодарил военных, которые защищают небо

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые днем и ночью защищают небо Украины от российского террора. Он отметил, что успешная работа нашей армии на фронте доказывает, что Украина победит.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram во вторник, 27 февраля, и показал кадры военных.

Как украинские военные защищают небо над Украиной

Зеленский поблагодарил воинов, которые, несмотря ни на что, спасают жизнь, днем и ночью защищают от террора наши города, села и громады. Он подчеркнул, что украинская армия своим успехом на фронте доказывает, что российский террор можно победить.

"Благодарю всех наших летчиков и зенитчиков, наших мобильных огневых групп и всех воинов за защиту нашего неба", — сказал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что больше систем ПВО и ракет для них — это защита жизни, и поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине.

Напомним, недавно Зеленский показал, как украинские пилоты и персонал проходят обучение на современных истребителях F-16 в Дании. Уже летом эти самолеты должны появиться на украинском небе и усилить защиту городов.

Кроме того, глава государства опубликовал уникальные кадры, как украинские медики в сложных условиях делают все, чтобы спасти людей и военных на фронте. Он поблагодарил каждого, кто работает "ради людей и Украины"