Повторна повітряна тривога — балістична загроза для низки областей

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня потворно розрослась країною. "Почервоніли" Кіровоградська, Полтавська, Запорізька та інші області. Українців попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомлять Повітряні сили ЗС України.

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Військові повідомляють про загрозу застосування балістики в таких областях:

Одеській,

Полтавській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Донецькій,

Запорізькій.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:51. Наразі повітряна тривога охопила половину території країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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