Повторна повітряна тривога — балістична загроза для низки областей
17 березня 2024 01:39
оновлено: 01:53
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня потворно розрослась країною. "Почервоніли" Кіровоградська, Полтавська, Запорізька та інші області. Українців попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомлять Повітряні сили ЗС України.
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Військові повідомляють про загрозу застосування балістики в таких областях:
- Одеській,
- Полтавській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Донецькій,
- Запорізькій.
Оновлено 01:51. Наразі повітряна тривога охопила половину території країни.
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