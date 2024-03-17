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Повторна повітряна тривога — балістична загроза для низки областей

17 березня 2024 01:39
оновлено: 01:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — балістична загроза для низки областей
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня потворно розрослась країною. "Почервоніли" Кіровоградська, Полтавська, Запорізька та інші області. Українців попереджають про загрозу балістики. 

Про це повідомлять Повітряні сили ЗС України.

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Військові повідомляють про загрозу застосування балістики в таких областях:

  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:51. Наразі повітряна тривога охопила половину території країни.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 17 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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