Повторная воздушная тревога — баллистическая угроза ряду областей.

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта безобразно разрослась по стране. "Покраснели" Кировоградская, Полтавская, Запорожская и другие области. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщат Воздушные силы ВС Украины.

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Одесской,

Полтавской,

Николаевской,

Кировоградской,

Донецкой,

Запорожский.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:51. В настоящее время воздушная тревога охватила половину территории страны.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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