Повторная воздушная тревога — баллистическая угроза ряду областей.
17 марта 2024 01:39
обновлено: 01:53
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта безобразно разрослась по стране. "Покраснели" Кировоградская, Полтавская, Запорожская и другие области. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщат Воздушные силы ВС Украины.
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Военные сообщают об угрозе применения баллистики в следующих областях:
- Одесской,
- Полтавской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Донецкой,
- Запорожский.
Обновлено 01:51. В настоящее время воздушная тревога охватила половину территории страны.
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