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Повторная воздушная тревога — баллистическая угроза ряду областей.

17 марта 2024 01:39
обновлено: 01:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога — баллистическая угроза ряду областей.
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта безобразно разрослась по стране. "Покраснели" Кировоградская, Полтавская, Запорожская и другие области. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщат Воздушные силы ВС Украины.

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Военные сообщают об угрозе применения баллистики в следующих областях:

  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Донецкой,
  • Запорожский.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:51. В настоящее время воздушная тревога охватила половину территории страны.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 17 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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