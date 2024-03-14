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Повторна повітряна тривога — окупанти запустили "шахеди" по Україні

14 березня 2024 01:01
оновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — окупанти запустили "шахеди" по Україні
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня шириться низкою областей. Йдеться про Миколаївську, Донецьку, Сумську та інші. Є небезпека ударних БпЛА, які прямують через Миколаївщину. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Захисники попереджають про безпілотники через Миколаївську область в напрямку Кіровоградської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області:

  • Сумська,
  • Донецька,
  • Миколаївська,
  • Херсонська. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:13. "Значна активність ворожої тактичної авіації на півночі Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога поширилась на Кіровоградську та Полтавську області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:32. Військові зазначили, що БпЛА продовжують рухатись на північ через Кіровоградську область. Також зафіксували нову групу "шахедів" із півдня, що прямує через Херсонську область в бік Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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