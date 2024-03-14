Повторна повітряна тривога — окупанти запустили "шахеди" по Україні

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня шириться низкою областей. Йдеться про Миколаївську, Донецьку, Сумську та інші. Є небезпека ударних БпЛА, які прямують через Миколаївщину.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Захисники попереджають про безпілотники через Миколаївську область в напрямку Кіровоградської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області:

Сумська,

Донецька,

Миколаївська,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:13. "Значна активність ворожої тактичної авіації на півночі Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога поширилась на Кіровоградську та Полтавську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:32. Військові зазначили, що БпЛА продовжують рухатись на північ через Кіровоградську область. Також зафіксували нову групу "шахедів" із півдня, що прямує через Херсонську область в бік Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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