Повторна повітряна тривога — окупанти запустили "шахеди" по Україні
Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня шириться низкою областей. Йдеться про Миколаївську, Донецьку, Сумську та інші. Є небезпека ударних БпЛА, які прямують через Миколаївщину.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Захисники попереджають про безпілотники через Миколаївську область в напрямку Кіровоградської.
Наразі "почервоніли" такі області:
- Сумська,
- Донецька,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Оновлено 01:13. "Значна активність ворожої тактичної авіації на півночі Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — повідомляють Повітряні сили.
Тим часом повітряна тривога поширилась на Кіровоградську та Полтавську області.
Оновлено 01:32. Військові зазначили, що БпЛА продовжують рухатись на північ через Кіровоградську область. Також зафіксували нову групу "шахедів" із півдня, що прямує через Херсонську область в бік Миколаївської.
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