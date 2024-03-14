Повторная воздушная тревога - оккупанты запустили "шахеды" по Украине
Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта распространяется по ряду областей. Речь идет о Николаевской, Донецкой, Сумской и других. Есть опасность ударных БПЛА, следующих через Николаевщину.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Защитники предупреждают о беспилотниках через Николаевскую область в направлении Кировоградской.
В настоящее время "покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Донецкая,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 01:13. "Значительная активность вражеской тактической авиации на севере Угроза применения авиационных средств поражения" , - сообщают Воздушные силы.
Тем временем, воздушная тревога распространилась на Кировоградскую и Полтавскую области.
Обновлено 01:32. Военные отметили, что БПЛА продолжают двигаться на север через Кировоградскую область. Также зафиксировали новую группу "шахедов" с юга, направляющуюся через Херсонскую область в сторону Николаевской.
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