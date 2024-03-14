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Повторная воздушная тревога - оккупанты запустили "шахеды" по Украине

14 марта 2024 01:01
обновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога - оккупанты запустили "шахеды" по Украине
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта распространяется по ряду областей. Речь идет о Николаевской, Донецкой, Сумской и других. Есть опасность ударных БПЛА, следующих через Николаевщину.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Донецкая,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:13. "Значительная активность вражеской тактической авиации на севере Угроза применения авиационных средств поражения" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем, воздушная тревога распространилась на Кировоградскую и Полтавскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:32. Военные отметили, что БПЛА продолжают двигаться на север через Кировоградскую область. Также зафиксировали новую группу "шахедов" с юга, направляющуюся через Херсонскую область в сторону Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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