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Повторна тривога в Київській області — деталі ворожого обстрілу

10 березня 2024 02:57
оновлено: 03:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна тривога в Київській області — деталі ворожого обстрілу
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня досі триває. Про загрозу повторно попередили Київську область, де було оголошено відбій. Також небезпека продовжується в Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:00. Тим часом моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу балістики на сході.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тому повітряна тривога охопила також такі області:

  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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