Повторна тривога в Київській області — деталі ворожого обстрілу

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня досі триває. Про загрозу повторно попередили Київську область, де було оголошено відбій. Також небезпека продовжується в Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:00. Тим часом моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу балістики на сході.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тому повітряна тривога охопила також такі області:

Харківську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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