Повторна тривога в Київській області — деталі ворожого обстрілу
10 березня 2024 02:57
оновлено: 03:02
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 10 березня досі триває. Про загрозу повторно попередили Київську область, де було оголошено відбій. Також небезпека продовжується в Вінницькій та Черкаській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
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Оновлено 03:00. Тим часом моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу балістики на сході.
Тому повітряна тривога охопила також такі області:
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку.
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