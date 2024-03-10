Повторная тревога в Киевской области — детали вражеских обстрелов
10 марта 2024 02:57
обновлено: 03:02
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине сейчас 10 марта продолжается. Об угрозе повторно предупредили Киевскую область, где был объявлен отбой. Также опасность продолжается в Винницкой и Черкасской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины .
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Обновлено 03:00. Между тем, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе баллистики на востоке.
Поэтому воздушная тревога охватила также следующие области:
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Запорожская.
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