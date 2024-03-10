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Повторная тревога в Киевской области — детали вражеских обстрелов

10 марта 2024 02:57
обновлено: 03:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная тревога в Киевской области — детали вражеских обстрелов
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 марта продолжается. Об угрозе повторно предупредили Киевскую область, где был объявлен отбой. Также опасность продолжается в Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 10 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. Между тем, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе баллистики на востоке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Поэтому воздушная тревога охватила также следующие области:

  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Запорожская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 10 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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