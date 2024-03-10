Повторная тревога в Киевской области — детали вражеских обстрелов

Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 марта продолжается. Об угрозе повторно предупредили Киевскую область, где был объявлен отбой. Также опасность продолжается в Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. Между тем, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе баллистики на востоке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Поэтому воздушная тревога охватила также следующие области:

Харьковскую,

Днепропетровске,

Донецк,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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